Зангезурский коридор сыграет роль "моста" для региона - Хулуси Кылыч

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор сыграет роль "моста" для региона.

Об этом сказал Trend бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума, проходившего сегодня в Баку.

Он подчеркнул, что с открытием Зангезурского коридора в регионе начнет функционировать важный транспортный коридор, также это поспособствует более тесным связям между тюркским миром и Турцией. В связи с этим данный проект имеет огромное значение.

Говоря об экономических и политических отношениях между Азербайджаном и Турцией, Х. Кылыч сказал, что отрадно, что турецко-азербайджанские отношения развиваются и укрепляются с каждым днем.

Он отметил, что сегодняшний форум стал ярким тому примером.

"В ходе форума обсуждалась цель по доведению объема двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов. Обе стороны предпринимают шаги для принятия необходимых мер для достижения этой цели. Не сомневаюсь, что она будет полностью реализована в ближайшем будущем", — сказал Х. Кылыч.

