Обнародованы имена лиц, задержанных в связи с контрабандой сигарет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Обнародованы имена лиц, задержанных в связи с контрабандой сигарет.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате следственных мероприятий по уголовному делу о противоправных действиях сотрудников таможенного поста «Международный торговый морской порт Говсан» Главного таможенного управления по морским перевозкам и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета, открытого акционерного общества «Международный торговый морской порт Говсан» и других участников преступного объединения, фактического руководителя ОАО «Международный торговый морской порт Говсан» Руслана Эйюбова, генерального директора ОАО Рашада Дашдамирова, начальника портовой службы Заура Гашимова, портового мастера Фарруха Хагвердиева, начальника таможенного поста «Международный торговый морской порт Говсан» Главного таможенного управления по морским перевозкам и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета Фарида Усубова, инспекторов указанного таможенного поста Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде и Тахира Тахири, старшего оперативного сотрудника оперативного управления оперативно-следственного отдела указанного Главного таможенного управления Анвара Тагиева, а также осуществлявших транспортировку и хранение с помощью транспортных средств Эльчина Рустамова, Фариза Махаррамова, Фируза Алиева, Амиля Джабраилова, Аласгара Исмаилова, Ровшана Тарвердиева и других лиц, личности которых устанавливаются в ходе расследования, были установлены обоснованные подозрения в том, что они, вступив в преступный сговор, контрабандой ввозили морским путем на территорию страны из Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран табачные изделия, которые должны были быть маркированы акцизными марками, на общую сумму более 5,4 млн манатов, без указанных марок.

На основании собранных предварительных доказательств этим лицам были предъявлены обвинения по статьям 206.4 (крупномасштабная контрабанда в составе организованной группы), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение группой лиц больших объемов товаров, которые должны быть заранее маркированы акцизными марками, с целью продажи без указанных марок) и 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное управление следствием, суд принял решение об аресте в отношении Руслана Эйюбова, Рашада Дашдамирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Махаррамова, а в отношении Фируза Алиева избрана мера пресечения, не связанная с арестом, в то время как в отношении остальных лиц, покинувших страну, чтобы избежать расследования, был объявлен международный розыск с избранием меры пресечения в виде заочного ареста.

