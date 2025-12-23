В Азербайджане меняются правила в связи с участием в конкурсе по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Участие в конкурсе по приему на работу учителей, за исключением лиц, впервые участвующих в конкурсе, а также ряда категорий граждан, станет платным.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об общем образовании", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, прием на работу и перевод учителей в государственные общеобразовательные учреждения будут осуществляться на конкурсной основе в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Участие в конкурсе по приему на работу учителей (за исключением лиц, впервые участвующих в конкурсе, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную государственную социальную помощь, членов семей шехидов, а также лиц, которым было присвоено звание "Ветеран войны" в связи с участием в боевых операциях по защите территориальной целостности Азербайджанской Республики) будет платным.

Размер платы за участие в конкурсе по приему на работу учителей будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечено, что принятие законопроекта будет способствовать экономному использованию средств государственного бюджета и повышению ответственности участников конкурса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

