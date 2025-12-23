ICESCO запустила инициативу «Стоп насилию» — советник гендиректора

БАКУ /Trend/ - ICESCO запустила инициативу «Стоп насилию».

Как сообщает Trend, об этом заявила советник генерального директора ICESCO Амира Эль Фадиль на международной конференции «Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество», состоявшейся сегодня в Баку и организованной Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей.

По ее словам, во многих странах дети подвергаются воздействию вредоносного контента и в связи с этим защита детей в цифровом пространстве является неотложной задачей.

«ICESCO через свой сектор социальных и гуманитарных наук разработала и внедрила ряд практических, профилактических и основанных на участии сообществ решений, которые ставят детей и семьи в центр внимания. Одна из таких инициатив — это «Руководство по оказанию первой психологической помощи», разработанное в сотрудничестве с министерством молодежи, культуры и коммуникаций Марокко. Это руководство призвано предоставить родителям, учителям и опекунам не только научные знания, но и практические инструменты для поддержки детей в кризисные моменты. В то же время ICESCO запустила инициативу «Стоп насилию». Это масштабная программа, направленная на предотвращение насилия, с которым дети сталкиваются в физической и цифровой среде. Программа уже реализована в двух форматах: в печатной форме и анимационной версии. Этот контент представлен в доступной для детей форме. Третий, будущий формат — это интерактивная игра, запуск которой запланирован на следующий год», - сказала Амира Эль Фадиль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!