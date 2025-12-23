В статистическом бюллетене Международного транспортного форума отмечена позитивная динамика по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный форум (МТФ) опубликовал статистический бюллетень, посвященный сравнительному анализу глобальных транспортных тенденций за 2014-2024 годы. В специальном разделе отчета представлены данные по Азербайджану как нынешнему председателю МТФ.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

В бюллетене отмечена положительная динамика показателей за последние 10 лет. Наблюдается значительный рост морских грузоперевозок. 2014-2024 годы характеризуются как период роста глобальных контейнерных перевозок. Азербайджан продемонстрировал второй по величине рост (150%) по показателям контейнерных перевозок среди 22 проанализированных стран.

В отчете также отражены статистические данные по безопасности дорожного движения. В то время как показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в других странах остаются стабильными, в Азербайджане зафиксированы значительные позитивные изменения. Так, в прошлом году количество ДТП сократилось на 46 процентов по сравнению с 2014 годом, а число смертельных случаев в дорожных авариях уменьшилось на 32 процента.

Данные в статистическом бюллетене отражают процессы трансформации, которые Азербайджан осуществил в транспортном секторе в последние годы: усиливается безопасность дорожного движения, повышаются показатели морских портов, и роль страны в глобальной транспортной сети еще больше укрепляется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!