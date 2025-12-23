С открытием Зангезурского коридора торговля будет стремительно расти - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - С открытием Зангезурского коридора наша торговля будет стремительно расти.

Об этом сказал Trend министр торговли Турции Омер Болат на полях прошедшего сегодня II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку.

Он отметил, что для достижения стратегических целей, определенных между двумя странами, был осуществлен ряд важных экономических мер.

"В рамках этого были проведены соответствующие мероприятия, определено более 110 конкретных мер и разработан подробный план действий. Благодаря этим мерам мы успешно достигнем поставленных целей, в частности цели в торговом сотрудничестве в объеме 15 миллиардов долларов. Одновременно активно применяется соглашение о преференциальной торговле (СПТ) между Турцией и Азербайджаном, что вносит существенный вклад в увеличение двусторонней торговли. В целях поощрения инвестиций мы также успешно организовали второй Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

И самое главное, что с открытием Зангезурского коридора наша торговля будет стремительно расти. Этот коридор позволит не только увеличить оборот товаров и услуг, но и расширит возможности экономического сотрудничества в регионе. Мы верим, что экономические отношения между двумя странами достигнут самого высокого уровня в нашей истории", - подчеркнул министр.

