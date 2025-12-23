Зангезурский коридор поспособствует расширению транзитных возможностей в международных перевозках – замминистра

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор будет способствовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли в своем выступлении на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, состоявшемся сегодня в Баку.

"Растущие транспортные и транзитные возможности нашей страны, региональные и глобальные проекты, инициаторами и участниками которых мы являемся, а также логистический потенциал Среднего коридора и других проектов открывают дополнительные возможности для нашего взаимовыгодного партнерства с Турцией", - сказал он.

Замминистра добавил, что Бакинский международный морской торговый порт, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, девять международных аэропортов, крупнейшая в регионе грузовая авиакомпания и другие факторы превратили Азербайджан в международный транспортный хаб.

