Министр сельского хозяйства Латвии посетил Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 16 апреля 2026 14:27 (UTC +04:00)
Министр сельского хозяйства Латвии посетил Ханкенди (ФОТО)
Фото: Услуги по реконструкции, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдарской и Ходжалинской областях.

БАКУ /Trend/ - 16 апреля министр сельского хозяйства Латвии, сопредседатель Азербайджано-латвийской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армандс Краузе и возглавляемая им делегация посетили город Ханкенди.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Латвийского министра, а также сотрудников минсельхоза, министерства культуры и Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана встретил консультант спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Гости были проинформированы о том, что город Ханкенди, являющийся древней азербайджанской землей, на протяжении долгих лет подвергался оккупации и разрушениям, а также о том, что уже несколько лет как все территории, находившиеся под оккупацией, освобождены и в настоящее время там проводятся масштабные восстановительные работы. Гости ознакомились с ходом строительных работ, а также с Парком Победы, Площадью Победы и Карабахским университетом. Министр выразил уверенность в том, что Азербайджан может использовать передовой опыт Латвии и других стран-партнеров в восстановительных работах.

