Глобальный Юг лидирует по применению ИИ на рабочем месте – BCG

БАКУ/Trend/ - Глобальный Юг лидирует по применению искусственного интеллекта (ИИ) на рабочем месте.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчёте Boston Consulting Group (BCG).

Согласно новому отчёту BCG «ИИ на рабочем месте 2025: динамика растёт, но сохраняются разрывы» (AI at Work 2025: Momentum Builds, But Gaps Remain), реальную ценность из ИИ извлекает лишь ограниченное число компаний — те, кто идёт дальше простого внедрения инструментов и полностью переосмысливает рабочие процессы.

Третье ежегодное исследование BCG, основанное на опросе более чем 10 600 сотрудников из 11 стран, показывает, что в целом уровень внедрения ИИ достаточно высок, однако среди рядовых сотрудников только 51% используют ИИ регулярно, и этот показатель остается на прежнем уровне.

В то же время Глобальный Юг лидирует: в Индии ИИ регулярно применяют 92% респондентов, а на Ближнем Востоке — 87%, что является самым высоким показателем среди всех стран.

Однако именно в этих странах также наблюдается и наибольший страх перед автоматизацией — их доля значительно выше, чем 41% у респондентов во всем мире, которые опасаются, что их профессия может исчезнуть в течение следующего десятилетия. В Индии это 48%, а на Ближнем Востоке – 63%.

BCG называет три ключевых фактора для ускорения внедрения ИИ:

1. Качественное обучение: Лишь 36% сотрудников считают, что они получили достаточную подготовку по использованию ИИ. Те, кто обучается пять и более часов— особенно в очном формате и с коучингом, — значительно чаще становятся регулярными пользователями.

2. Доступ к нужным инструментам: Более половины опрошенных (54%) - особенно представители поколения Z и миллениалы - готовы использовать ИИ-инструменты, даже если они еще не одобрены официально. Такое «теневое использование ИИ» создает все более высокие риски для безопасности.

3. Поддержка со стороны руководства: Лишь каждый четвёртый сотрудник полагает, что руководство даёт чёткие и своевременные ориентиры по работе с ИИ. Там, где есть вовлеченность руководства, уровень внедрения и оптимизм сотрудников значительно выше.

В Boston Consulting Group считают, что компании, которые действительно раскрывают весь потенциал ИИ, идут дальше простого внедрения технологий — они перестраивают ключевые рабочие процессы. Такие организации:

- Активно инвестируют в трансформацию команды — включая всестороннее обучение, управление изменениями и подготовку к изменению ролей;

- Тщательно отслеживают создаваемую ИИ ценность, обеспечивая конкретные и измеримые результаты:

- Экономия времени сотрудников в рамках рабочего дня;

- Больше времени на стратегические задачи и создание более качественных результатов;

- Рост уверенности в том, что ИИ способствует более взвешенному принятию решений и повышает вовлечённость команды.