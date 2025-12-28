Азербайджан втрое увеличил импорт сырой нефти из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал из Казахстана 105,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 58 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, это на 35,2 миллиона долларов США или в 2,5 раза больше в стоимостном выражении и на 70,8 тысячи тонн или в 3 раза больше в объёме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В общей сложности за отчетный период Азербайджан импортировал 1,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 648,2 миллиона долларов США из трех стран – России, Казахстана и Ирака. Это на 232,9 миллиона долларов США или на 26,4% меньше в стоимостном выражении и на 219 тысяч тонн или на 13,8% меньше в объёме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в 21 страну было экспортировано 20,7 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 10,9 миллиарда долларов США.

