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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 июля

Экономика Новость 10 июля 2026 09:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9452 маната, 1 турецкая лира - 0,0362 маната, 100 российских рублей - 2,2353 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9452
AUD 1,1823
BYN 0,6095
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CNY 0,2507
DKK 0,2602
GEL 0,6457
HKD 0,2169
INR 0,0178
GBP 2,2832
SEK 0,1763
CHF 2,1125
ILS 0,5644
CAD 1,2009
KWD 5,4924
KZT 0,3645
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5458
MDL 0,0968
NOK 0,1753
UZS 0,0142
PKR 0,6111
PLN 0,4491
RON 0,3714
RUB 2,2353
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