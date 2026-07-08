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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 июля

Экономика Новость 8 июля 2026 09:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9405 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,2222 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9405
AUD 1,18
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1127
CZK 0,0801
CNY 0,2501
DKK 0,2596
GEL 0,6453
HKD 0,2168
INR 0,0179
GBP 2,2703
SEK 0,1755
CHF 2,103
ILS 0,5591
CAD 1,1978
KWD 5,4874
KZT 0,3615
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5461
MDL 0,0969
NOK 0,1735
UZS 0,0141
PKR 0,6106
PLN 0,4512
RON 0,3708
RUB 2,2222
RSD 0,0165
SGD 1,3152
SAR 0,4528
xdr 2,3095
TRY 0,0363
TMT 0,4857
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