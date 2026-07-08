Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9405 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,2222 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9405
|AUD
|1,18
|BYN
|0,6095
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1127
|CZK
|0,0801
|CNY
|0,2501
|DKK
|0,2596
|GEL
|0,6453
|HKD
|0,2168
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2703
|SEK
|0,1755
|CHF
|2,103
|ILS
|0,5591
|CAD
|1,1978
|KWD
|5,4874
|KZT
|0,3615
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
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|MDL
|0,0969
|NOK
|0,1735
|UZS
|0,0141
|PKR
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|PLN
|0,4512
|RON
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|RUB
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|RSD
|0,0165
|SGD
|1,3152
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,3095
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