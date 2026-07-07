Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9442 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,1954 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9442
|AUD
|1,1802
|BYN
|0,6095
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1114
|CZK
|0,0804
|CNY
|0,2502
|DKK
|0,2601
|GEL
|0,6449
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2762
|SEK
|0,1764
|CHF
|2,1101
|ILS
|0,567
|CAD
|1,1957
|KWD
|5,4787
|KZT
|0,3599
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5493
|MDL
|0,0966
|NOK
|0,1734
|UZS
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|PKR
|0,6111
|PLN
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|RON
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|RUB
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|RSD
|0,0166
|SGD
|1,3156
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3077
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