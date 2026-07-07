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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июля

Экономика Новость 7 июля 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9442 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,1954 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9442
AUD 1,1802
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1114
CZK 0,0804
CNY 0,2502
DKK 0,2601
GEL 0,6449
HKD 0,2167
INR 0,0178
GBP 2,2762
SEK 0,1764
CHF 2,1101
ILS 0,567
CAD 1,1957
KWD 5,4787
KZT 0,3599
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5493
MDL 0,0966
NOK 0,1734
UZS 0,0141
PKR 0,6111
PLN 0,4532
RON 0,3717
RUB 2,1954
RSD 0,0166
SGD 1,3156
SAR 0,4527
xdr 2,3077
TRY 0,0363
TMT 0,4857
UAH 0,0381
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