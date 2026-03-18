В Агдаме введена в эксплуатацию передовая испытательная лаборатория табачной продукции, отвечающая международным стандартам качества (ФОТО)

В Агдамском Промышленном Парке состоялось официальное открытие первой в Азербайджане Лаборатории качества и испытаний табачной продукции, созданной ведущей производственной и экспортной компанией страны ООО “Tabaterra” в рамках сотрудничества с British American Tobacco.

Лаборатория находится на стадии получения государственной аккредитации Азербайджанского центра аккредитации (AZAK) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025, а также проходит этап кандидатства для получения международных аккредитаций Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) и International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Лаборатория оснащена современным оборудованием, соответствующим последним международным требованиям, включая машину для курения сигарет, газовый хроматограф и другие высокоточные измерительные приборы.

Создание лаборатории является важным шагом для обеспечения соответствия продукции как внутреннего рынка, так и экспортируемых товаров Азербайджанской Республики глобальным стандартам. Кроме того, она будет способствовать развитию локальных исследований, тестирования и контроля качества продукции в стране.

Отметим, что ООО “Tabaterra” зарегистрировано в качестве резидента Агдамского промышленного парка, который находится под управлением Агентства развития экономических зон (İZİA).

Получив статус «Налоговый Рекордсмен» в ненефтяном секторе, ООО “Tabaterra” наряду с собственной продукцией также производит и экспортирует ряд известных мировых брендов на лицензионной основе.

British American Tobacco (BAT), глобальная компания в сфере потребительских товаров, работающая более чем на 180 рынках мира. В её портфель входят как продукты с потенциально пониженным риском, предназначенные исключительно для совершеннолетних потребителей, так и традиционные табачные изделия, включая международно известные бренды Dunhill, Kent и Pall Mall.

По инициативе Группы компаний BAT был создан цифровой ресурс Omni™, платформа, объединяющая научные исследования и обмен идеями в сфере табачной и никотиновой индустрии, направленные на инновации и устойчивое развитие.

Для получения дополнительной информации:

https://www.asmokelessworld.com