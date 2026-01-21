Паром «Академик Гасан Алиев» возвращен в эксплуатацию после капремонта

БАКУ /Trend/ - Судно-паром «Академик Гасан Алиев», принадлежащее ASCO (входит в AZCON Holding), прошло капитальный ремонт.

Как сообщает Trend со ссылкой на ASCO, ремонтные работы на судоремонтно-строительном заводе «Зых» были выполнены в короткие сроки и с высоким качеством.

В ходе ремонта были очищены и покрашены подводная и надводная части парома, нижняя и верхняя палубы, главная палуба, машинное отделение и надстройка. Отремонтированы рулевое и вспомогательное устройства, ходовые механизмы, гребные валы, проведены трубопроводные работы на палубе и в машинном отделении. Также выполнены электромонтажные работы и автоматизация систем судна.

На судне установлено современное оборудование связи и электрорадионавигации: новый комплект гирокомпаса Standard-22 NX, приемник метеоинформации типа Navtex NX700, а также 6 ручных радиостанций типа VHF. Кроме того, проведен капитальный ремонт на GPS-оборудовании и командных передающих устройствах. Жилые и служебные помещения парома были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

Судно успешно прошло морские испытания и вновь привлечено к грузоперевозкам по Среднему коридору. Свой первый после ремонта рейс паром совершил по маршруту Туркменбаши — Бакинский порт.

Длина судна составляет 154,5 метра, ширина — 18,3 метра. Паром обладает полной грузоподъемностью 2425 тонн и может одновременно принимать на борт 32 фуры (TIR) и 28 железнодорожных вагонов.