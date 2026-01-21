SOCAR осуществляет цифровую трансформацию в соответствии со стратегическими целями - Мурад Абдуллаев

ДАВОС /Trend/ - SOCAR осуществляет цифровую трансформацию в соответствии со стратегическими целями.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам главный администратор по цифровым технологиям SOCAR Мурад Абдуллаев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Комментируя включение завода SOCAR Carbamide в престижную сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума, а также присуждение премии Digital Lighthouse Award этого же форума, Мурад Абдуллаев отметил, что это достижение свидетельствует о том, что систематическая цифровая трансформация, осуществляемая в SOCAR, идет в правильном направлении.

«Компания SOCAR в третий раз удостоена международной награды, присуждаемой среди 210–250 компаний мира, но это первый случай, когда завод SOCAR Carbamide из региона Азербайджана и Центральной Азии получил эту награду. Компания осуществляет цифровую трансформацию не только с целью применения технологий или реализации конкретных проектов, но и в соответствии со стратегическими целями — повышением эффективности, переходом на экологически чистую энергию и совершенствованием использования новых технологий сотрудниками. Эти преобразования в SOCAR также имеют большое значение для нашей страны. Повышение квалификации местных специалистов и реализация образцовых проектов для других компаний могут считаться ведущим примером цифрового развития в стране», - сказал он.

Отметим, что в результате системной трансформации и инновационной деятельности, проводимой на протяжении последних трех лет, завод SOCAR Carbamide был выделен среди крупнейших мировых предприятий и изначально включен в число финалистов в 2025 году.

После этого эксперты Всемирного экономического форума провели оценку на месте, в результате чего завод был принят в Global Lighthouse Network и также удостоен Digital Lighthouse Award.

Ранее Digital Lighthouse Award получали SOCAR Petkim и НПЗ SOCAR STAR. В то же время SOCAR Carbamide стал первым предприятием, действующим в Азербайджане, которое достигло этого признания, а также первым в мире заводом по производству удобрений, удостоенным этой награды.

