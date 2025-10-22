Спикер Милли Меджлиса провела обсуждения с министром иностранных дел Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22-го октября спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в нашей стране с визитом министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкна.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Говоря на встрече об объединяющих наши страны дружественных отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве, спикер парламента затронула существенную роль, которую встречные визиты и встречи высшего и высокого уровня, а также подписанные документы играют в развитии межгосударственных отношений. Она также с удовлетворением упомянула свои встречи, проведённые три года назад в рамках официального визита в Эстонию.

В ходе беседы отмечалось наличие хороших возможностей для дальнейшего развития двусторонних отношений стран в различных областях.

Спикер Сахиба Гафарова также поделилась мыслями о Вашингтонской встрече и процессе нормализации Азербайджан-Армения, а также проинформировала о своей встрече со спикером парламента Армении, состоявшейся в Женеве.

Говоря о сегодняшней встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что был проведён обмен мнениями об углублении сотрудничества, охватывающего разные сферы двусторонних связей. Было отмечено, что Эстония рассматривает Азербайджан как очень важного партнёра в регионе и заинтересована в углублении взаимоотношений с Азербайджаном по всем направлениям.

Он также выразил поздравления в связи с достижениями, закреплёнными на встрече между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и высоко оценил роль нашей страны в обеспечении мира, стабильности, а также сотрудничества в регионе.

Как было подчёркнуто в ходе встречи, межпарламентские связи являются важной составляющей двусторонних и многосторонних отношений между странами; также была отмечена важность взаимовыгодного сотрудничества на международных площадках, как и значимость деятельности групп дружбы, которые действуют в законодательных органах.

