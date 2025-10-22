АБР поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - АБР поддерживает развитие возобновляемой энергии в Туркменистане.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил директор миссии АБР в Туркменистане Артур Андрысяк, выступая на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

"С помощью стратегических региональных проектов Туркменистан может сыграть важную роль в сокращении выбросов в регионе, направляя газ на рынки с высокой потребностью в энергообеспечении", - отметил он.

А. Андрысяк подчеркнул, что АБР активно поддерживает внедрение возобновляемой энергии в стране.

"В прошлом году мы предоставили грант в размере 750,000 долларов на развитие ветровой энергетики. В этом году мы выделили ещё один миллион долларов для поддержки внедрения солнечной энергетики", - сообщил он, добавив, что целью банка является расширение видов источников энергии, которые Туркменистан сможет поставлять на новые рынки.

Он также отметил, что банк готов поддерживать как государственные, так и частные проекты.

"Мы рады предоставлять не только суверенное финансирование правительству, но и частное финансирование для компаний. Мы видим большие возможности для партнерства между государственным и частным секторами в реализации крупных проектов", - сказал он.

Представитель банка подчеркнул, что совместная работа с министерством энергетики Туркменистана направлена на развитие проектов, способных укрепить энергетическую устойчивость и создать новые возможности для экспорта возобновляемой энергии в регионе.