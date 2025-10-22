Сотрудничество SOCAR с MOL и MVM укрепляет энергобезопасность Венгрии - посол

БАКУ /Trend/ – Тесное сотрудничество SOCAR с двумя венгерскими компаниями является не только примером корпоративного взаимодействия, но и значительным вкладом в энергетическую безопасность Венгрии, которую мы высоко ценим.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на приёме в Баку.

По словам дипломата, венгерские компании MOL и MVM приобрели доли в крупнейших нефтегазовых месторождениях Азербайджана, что открыло им возможность выходить на международные энергетические рынки не только в качестве покупателей, но и как продавцов.

«Сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики сосредоточено вокруг проекта «Зелёный энергетический коридор», и обсуждения возможных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана продолжаются», — отметил посол.

Т. Торма также подчеркнул, что благодаря министерству здравоохранения Азербайджана, компании Scandens Azerbaijan, при поддержке Азербайджанского медицинского университета, а также венгерских фармацевтических компаний Richter Gedeon, EGIS и Pannonpharma, в Баку в этом году прошла первая международная фармацевтическая конференция.

«Более 1 500 азербайджанских студентов, многие из которых являются обладателями стипендии Stipendium Hungaricum, обучаются в Венгрии, где чувствуют себя в безопасности и как дома.

Одновременно растёт число венгерских студентов, участвующих в краткосрочных программах мобильности в Азербайджане. Связи между университетами развиваются динамично, и мы видим большой потенциал в этом сотрудничестве», — отметил дипломат.