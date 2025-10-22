ВБ поддерживает инициативу Zero Routine Flaring by 2030 в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Всемирный банк поддерживает инициативу Zero Routine Flaring by 2030 в Туркменистане для прекращения практики сжигания попутного газа.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил старший специалист по газу Всемирного банка Роберт ван дер Геест на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана – 2025" (OGT-2025).

По его словам, программа направлена на полное прекращение практики сжигания попутного газа, что позволит сократить выбросы парниковых газов и повысить эффективность использования энергоресурсов.

"Даже небольшие инвестиции в повышение эффективности газовых операций дают значительные результаты в плане сокращения выбросов. Мы видим положительные примеры в странах региона, включая Туркменистан и Узбекистан", - отметил эксперт.

Р. ван дер Геест подчеркнул, что инициатива реализуется при участии девяти суверенных государств и ряда частных компаний, включая партнеров, присутствующих на конференции, и отражает стремление к устойчивому развитию и экологической безопасности энергетического сектора.

Он также отметил важность признания природного газа ключевым ресурсом в переходный период к низкоуглеродной энергетике и подчеркнул роль Туркменистана в обеспечении экологически безопасного производства и экспорта газа.

"Мы готовы поддерживать дальнейшие проекты, направленные на повышение энергоэффективности и внедрение технологий с низким уровнем выбросов, что укрепляет энергетическую безопасность региона", - добавил он.