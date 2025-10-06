Увеличились кредитные вложения по Карабаху и Восточному Зангезуру

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 сентября 2025 года объем кредитных вложений по Карабахскому экономическому району составил 516,592 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 7,1 млн манатов или на 1,4% больше показателя предыдущего месяца и на 51,034 млн манатов или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя процентная ставка по кредитным вложениям составила 19,64%.

За указанный период 515,429 млн манатов кредитов были размещены в национальной валюте, 1,163 млн манатов - в свободно конвертируемой валюте.

По состоянию на 1 сентября 2025 года объем кредитных вложений по Восточно-Зангезурскому экономическому району увеличился на 8 млн манатов или 61,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12 933 млн манатов.

Средняя процентная ставка по данному показателю за отчетный период составила 13,84%.

За указанный период 12 053 млн манатов кредитов были выданы в национальной валюте, а 8 857 млн ​​манатов – в свободно конвертируемой валюте.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2025 года объем кредитных вложений в регионы Азербайджана составил 28 705 млрд манатов. Этот показатель на 206,7 млн ​​манатов или 0,7% больше показателя предыдущего месяца и на 2 629 млрд манатов или 10,1% больше показателя аналогичного периода 2024 года.