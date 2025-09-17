Назван объем денежных переводов в Азербайджан за шесть месяцев

БАКУ /Trend/ - Объём денежных переводов, поступивших в Азербайджан из-за рубежа за шесть месяцев текущего года, составил 533,9 млн долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платёжного баланса.

"Основными странами, откуда поступили переводы, стали Россия (214 млн долларов), Турция (52,1 млн долларов) и США", - сказал он.

По словам С.Насирова, в тот же период объём денежных переводов из Азербайджана за рубеж составил 238,2 млн долларов. Основными направлениями переводов стали Турция (68 млн долларов), США (40 млн долларов) и Россия (22,1 млн долларов).