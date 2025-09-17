Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета

Общество Материалы 17 сентября 2025 14:00 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 19 сентября в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что достижение суверенитета и территориальной целостности также является результатом экономических успехов.

