UNEC вновь добился международного успеха!
Впервые он вошел в рейтинг «QS MBA Rankings 2026», включающий ведущие университеты мира.
UNEC в этом рейтинге занял 201-250 место в мире и 70 место в Европе. В Азербайджане стал первым. Благодаря этому успеху на мировом образовательном пространстве UNEC укрепил авторитет высшего образованияАзербайджана на международном уровне.
Включение программы МВА UNEC в рейтинг QS среди университетов мира является показателем укрепления ее позиций на международной арене и реальным результатом осуществимых изменений.
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
UNEC вновь добился международного успеха!