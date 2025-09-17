Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!

Общество Материалы 17 сентября 2025 14:58 (UTC +04:00)
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!

Читайте Trend в

UNEC вновь добился международного успеха!

Впервые он вошел в рейтинг «QS MBA Rankings 2026», включающий ведущие университеты мира.

UNEC в этом рейтинге занял 201-250 место в мире и 70 место в Европе. В Азербайджане стал первым. Благодаря этому успеху на мировом образовательном пространстве UNEC укрепил авторитет высшего образованияАзербайджана на международном уровне.

Включение программы МВА UNEC в рейтинг QS среди университетов мира является показателем укрепления ее позиций на международной арене и реальным результатом осуществимых изменений.

MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!
Лента

Лента новостей

Читать все новости