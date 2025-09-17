MBA UNEC в ряду лучших в мире: QSMBA в Rankings!

UNEC вновь добился международного успеха!



Впервые он вошел в рейтинг «QS MBA Rankings 2026», включающий ведущие университеты мира.



UNEC в этом рейтинге занял 201-250 место в мире и 70 место в Европе. В Азербайджане стал первым. Благодаря этому успеху на мировом образовательном пространстве UNEC укрепил авторитет высшего образованияАзербайджана на международном уровне.



Включение программы МВА UNEC в рейтинг QS среди университетов мира является показателем укрепления ее позиций на международной арене и реальным результатом осуществимых изменений.