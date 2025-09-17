В селе Дашбулаг Ходжалинского района к концу года будет построено 58 домов

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В рамках медиатура "По следам визита Президента", организованного в Карабах, на этот раз представители СМИ посетили село Дашбулаг Ходжалинского района, которое 15 сентября посетил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как передает карабахское бюро Trend, начальник отдела по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы сообщила журналистам, что в селе Дашбулаг восстановлены линии электропередачи протяженностью 20 километров, а также газовые линии, водохранилище и субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков.

Также проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и началась подготовка строительных работ. В селе также введены в строй социально-бытовые объекты, разбит парк, создана площадь флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Было сообщено, что в Дашбулаге насчитывается 195 домов: 39 из них непригодны для проживания, а 156 - пригодны частично. 15 домов уже восстановлены. 58 домов будут готовы для проживания к концу этого года, а 83 дома - в следующем году. На сегодняшний день в село переехали 14 семей (72 человека).

Отметим, что село перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре 2023 года. После этого в селе были проведены работы по восстановлению жилых домов и созданию социальной инфраструктуры.

