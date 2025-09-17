Президент Ильхам Алиев - Дональду Трампу: Я высоко ценю нашу дружбу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Я высоко ценю нашу дружбу.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Спасибо, Президент Дональд Трамп, за ваши тёплые слова в аккаунте TruthSocial. Я искренне ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в проведении исторического Вашингтонского саммита. Вы являетесь архитектором вечной дружбы и формирующегося стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу", - говорится в публикации.