Политика Материалы 17 сентября 2025 11:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев - Дональду Трампу: Я высоко ценю нашу дружбу (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Я высоко ценю нашу дружбу.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Спасибо, Президент Дональд Трамп, за ваши тёплые слова в аккаунте TruthSocial. Я искренне ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в проведении исторического Вашингтонского саммита. Вы являетесь архитектором вечной дружбы и формирующегося стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу", - говорится в публикации.

