Азербайджан уверенно заявляет свое слово на международной арене - Джаби Бахрамов на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта, сообщает в среду Trend.

Гостем программы стал заместитель директора Института истории имени А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, известный учёный Джаби Бахрамов.

В ходе передачи было подчеркнуто, что фундаментальные вопросы, связанные с историей и национальной идентичностью Азербайджана, остаются в центре внимания.

Также были затронуты важные моменты недавней истории Азербайджана. 44-дневная Отечественная война была оценена как исторический момент единства народа, государства и армии.

«Народ сам превратился в героя. Это ярчайший пример национального героизма», – отметил Дж. Бахрамов.

Подводя итоги передачи, учёный подчеркнул, что сегодня Азербайджан уверенно заявляет своё слово на международной арене, и формирование национальной идеологии является не только исторической ответственностью, но и ключом к будущему.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: