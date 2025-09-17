В Alliance Logistics сменился руководитель (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В одной из крупнейших транспортных компаний Азербайджана — “Alliance Logistics” — произошли кадровые перестановки. На должность ранее занимавшего пост руководителя Натига Гейдарова назначен Натиг Джафаров.

Натиг Джафаров обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере международной логистики. В последние годы он возглавлял компанию “Alliance Multimodal” LLC и внес значительный вклад в развитие направления мультимодальных перевозок.

Следует отметить, что “Alliance Multimodal” LLC является дочерней компанией «Alliance Logistics».