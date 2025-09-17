Состоялось 11-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 15 по 17 сентября в Ашхабаде прошло 11-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в заседании приняли участие делегации Азербайджанской Республики во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым, Исламской Республики Иран во главе с К. Гариб Абади, Республики Казахстан во главе с З. Аманжоловой, Российской Федерации во главе с Н. Удовиченко и Туркменистана во главе с М. Атаджановым.

Заседание прошло под председательством главы туркменской делегации М. Атаджанова. Стороны обсудили методику прямых выходов в Каспийское море, проанализировали текущее сотрудничество в регионе и рассмотрели вопросы пятистороннего взаимодействия, а также подготовку к мероприятиям на различных уровнях.

Делегации выразили благодарность Туркменистану за организацию встречи на высоком уровне.

Следующее заседание рабочей группы запланировано в Азербайджане.

