КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан после приостановки

АСТАНА /Trend/ - Казахстанская нацкомпания КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по трубопроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе компании.

“13 сентября с порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти, следующая отгрузка планируется 20 сентября”, говорится в сообщении.

Напомним, поставки по данному маршруту были приостановлены в августе текущего года.

Объем транспортировки казахстанской нефти в направлении БТД за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн.

В 2022 году между КМГ и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR подписано соглашение о транзите казахстанской нефти.

В 2024 году КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики.