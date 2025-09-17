Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане будет отмечен 150-летний юбилей Фатали хана Хойского

Политика Материалы 17 сентября 2025 17:45 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Будет отмечено 150-летие со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Азербайджана, одного из основателей и первого премьер-министра Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры, а также министерством науки и образования должны подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 150-летию Фатали хана Хойского.

