В Шушакенде до конца года будут восстановлены еще 85 домов (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Традиционный медиатур "По следам визита Президента" организован на этот раз в город Ханкенди и Ходжалинский район.

Как сообщает карабахское бюро Trend, представители медиа сначала посетили село Шушакенд Ходжалинского района.

На сегодняшний день реализован ряд проектов по развитию социальной инфраструктуры села, и работа в этом направлении продолжается. В частности, в Шушакенде восстановлены линии электропередач, 3 водных резервуара, субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков, проложена газовая линия, отремонтирована существующая сеть снабжения питьевой водой. Кроме того, утвержден проект по прокладке линий связи, идет подготовка к началу работ в этом направлении. В селе построена Площадь флага, заасфальтированы дороги.

В Шушакенде насчитывается 263 частных дома: 91 из них непригоден для проживания, 172 – пригодны частично. 15 из этих домов уже готовы к эксплуатации, еще 85 домов будут восстановлены к концу нынешнего года, а в 2026 году - 72 дома. На сегодняшний день в село вернулись 15 семей (59 человек).

