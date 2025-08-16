Узбекистан, Всемирный банк выстраивают дорожную карту реформ в сфере госзакупок

ТАШКЕНТ /Trend/ – Директор Департамента политики государственных закупок Министерства экономики и финансов Узбекистана Сарвар Назаров провел встречу с недавно назначенным руководителем группы Всемирного банка по государственным закупкам в Центральной Азии Женту Лю, посвящённую перспективам сотрудничества в сфере государственных закупок.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе беседы стороны рассмотрели совместные проекты, реализуемые до 2025 года, а также определили приоритетные направления партнерства для формирования новых инициатив на текущий год и 2026-й.

Особое внимание было уделено подготовке проектов по поддержке производственных предприятий, включая малый бизнес, в системе госзакупок. Подчеркивалась важность опоры на передовой международный опыт и привлечение зарубежных экспертов.

Отдельным блоком обсуждались экспертные исследования, направленные на комплексную оценку эффективности действующей системы закупок, а также внедрение современных практик управления контрактами с учетом зарубежного опыта и при участии международных специалистов.

Стороны отметили значимость подготовки квалифицированных кадров в данной сфере. Всемирный банк выразил готовность оказать техническую поддержку в создании системы постоянного повышения квалификации и сертификации специалистов на базе Учебного центра при Министерстве экономики и финансов.

Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования управления и контроля в сфере госзакупок, внедрения эффективных мониторинговых механизмов, антикоррупционных мер и стратегий их предотвращения, развития централизованной системы закупок, автоматизации процессов на основе технологий искусственного интеллекта и продвижения «зелёных» закупочных практик.

По итогам встречи стороны договорились о разработке плановой «дорожной карты» на текущий и последующие годы, а также о расширении практики регулярных онлайн-консультаций и совместных экспертных обсуждений.