Экономика Материалы 13 августа 2025 20:14 (UTC +04:00)
Иран объявил о предстоящем визите первого вице-президента в Кыргызстан

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ариф посетит Кыргызстан для участия в заседании глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая пройдет 14 августа.

Как сообщает Trend, в ходе визита первого вице-президента будет сопровождать делегация.

В рамках визита, помимо выступления на заседании глав правительств ЕАЭС, иранский чиновник проведет встречи с представителями государств-членов и обменяется мнениями о путях укрепления двусторонних, многосторонних и региональных отношений.

Отметим, что в прошлом году государства-члены ЕАЭС предоставили Ирану статус наблюдателя при этой организации.

