Иран готов к обсуждениям и достижению соглашения

БАКУ /Trend/ - Иран готов вести переговоры с США и достигать соглашений на основе принципов и логики.

Как передает Trend, об этом заявил председатель судебной системы Ирана Гуламхосейн Мохсени-Эджеи на встрече с членами Высшего совета судебной системы.

По его словам, иранская делегация под руководством председателя парламента Мохаммеда-Багера Галибафа в ходе переговоров защитила законные права и достижения Ирана. Однако из-за различных требований американской стороны переговоры не увенчались успехом.

Мохсени-Эджеи заявил, что в настоящее время в Иране все силы, дипломаты и граждане едины в защите достижений, полученных во всех сферах.

Стоит отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки на Иран. С того же дня Иран начал обстреливать ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе.

При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Однако на переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашения достигнуто не было.