Памяти солиста легендарной группы "Ашуги" Назима Ахмедова - музыка, ставшая эпохой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В возрасте 68 лет ушел из жизни солист легендарной группы "Aşığlar" (Ашуги) Назим Ахмедов.

В октябре 2025 года артист перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться, сообщает Trend Life.

Имя Назима Ахмедова хорошо известно в музыкальных кругах Азербайджана. Он был не только талантливым музыкантом, но и тонким аранжировщиком, чье чувство стиля и музыкальный вкус помогали формировать звучание целой эпохи. В составе легендарной группы "Aşığlar" он выступал как аранжировщик и синтезаторист, внося весомый вклад в развитие современной азербайджанской эстрады.

Назим Ахмедов родился 27 мая 1958 года в Баку. Его профессиональный путь был связан с ведущими музыкальными коллективами страны - он работал в Азербайджанском концертном объединении "Огни Баку" и других ансамблях. Последним и, пожалуй, самым знаковым этапом его карьеры стала работа в группе "Aşığlar" с которой его имя прочно ассоциируется.

В 2005 году он принял участие в проекте композитора, народного артиста Эльдара Мансурова "Бахрамнаме", где выступил в качестве музыкального руководителя группы, подтвердив свой высокий профессиональный уровень и авторитет в музыкальной среде. Также он выступал с эстрадной группой F.M.Express.

Группа "Aşığlar" - особая страница в истории азербайджанской музыки. Созданная в 1973 году при Азербайджанском институте нефтехимии имени М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), она быстро завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию современных ритмов и национального колорита. У истоков коллектива стояли такие яркие личности, как Полад Бюльбюльоглу (вокал) и Эльхан Ширалиев (саксофон).

Уже в год основания ансамбль стал победителем республиканского фестиваля патриотической песни среди около 100 коллективов. В 1974 году музыканты завоевали призовое место на фестивале молодежной песни в Баку, в 1975-м состоялся первый сольный концерт группы.

С 1981 по 1988 год "Ашуги" гастролировали по странам Европы, Азии и Африки. Помимо аккомпанирования Поладу Бюльбюльоглу, ансамбль существовал и как самостоятельный коллектив. В 1985 году группа стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Группа также вошла в энциклопедию поп-рок-музыки бывшего Советского Союза как единственный азербайджанский коллектив, удостоенный такой чести.

Несмотря на распад в 1988 году, ансамбль был возрождён в 1997 году под руководством Эльхана Шихалиева, продолжив свою творческую историю уже в обновленном составе.

Уход Назима Ахмедова - это утрата для всей музыкальной культуры страны. Он принадлежал к поколению музыкантов, которые не просто исполняли музыку, а создавали ее лицо, звучание, характер.

Светлая память о нем сохранится в его работах, записях, воспоминаниях коллег и поклонников.

