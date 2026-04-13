Депутат Севиль Микаилова приняла участие в заседании Исполнительного комитета IPU в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Международного Межпарламентского Союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова приняла участие в заседании Исполнительного комитета IPU в Стамбуле, сообщает в понедельник Trend.

На открытии присутствовал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

С. Микаилова, которая является вице-президентом Исполнительного комитета IPU по Евразийской группе, также примет участие в 152-й Ассамблее IPU, которая пройдет в Стамбуле 15–19 апреля. В мероприятии примут участие все уставные органы IPU, включая Совет управляющих, постоянные комитеты, комитеты по правам человека парламентариев, по вопросам Ближнего Востока и здравоохранения, а также Форум женщин-парламентариев и Форум молодых парламентариев.

Общие дебаты Ассамблеи пройдут на тему «Сохранение надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений» и станут платформой для обсуждения, обмена мнениями и выработки парламентских инициатив.

По итогам Ассамблеи планируется принятие резолюций по срочному вопросу, а также по темам, рассматриваемым Постоянным комитетом по миру и международной безопасности — «Роль парламентов в формировании эффективных механизмов постконфликтного управления и восстановлении справедливого и устойчивого мира», и Постоянным комитетом по устойчивому развитию — «Формирование справедливой и устойчивой глобальной экономики: роль парламентов в борьбе с протекционизмом, снижении тарифов и предотвращении уклонения от уплаты корпоративных налогов».

Ожидается, что Ассамблея завершится принятием итогового документа по основной теме общих дебатов.