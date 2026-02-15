В Баку прошло совещание в рамках подготовки к WUF13 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Государственная пожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям организовала совещание в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума ООН по урбанизации (WUF13), которая состоится в Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что во встрече на тему «Обеспечение пожарной безопасности в гостиницах» приняли участие должностные лица Государственной службы пожарного надзора и Государственной противопожарной защиты МЧС, Государственного агентства по обеспечению безопасного ведения работ в промышленности и горнодобывающем надзоре, Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана, а также представители гостиниц.

В ходе мероприятия была подчеркнута важность обеспечения надежной пожарной безопасности в гостиницах, необходимость поддержания лифтов и других подъемных устройств в исправном состоянии. Состоялся широкий обмен мнениями по данной теме.

Мероприятие является частью подготовительной работы, проводимой в рамках 13-й сессии Всемирного форума ООН по урбанизму, которая пройдет в Баку.