Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Александру Вучичу

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Сербия, передаю свои самые искренние пожелания.

Нынешний уровень отношений с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, вызывает удовлетворение. Сегодня наши отношения дружбы и сотрудничества, построенные на таких прочных основах, как взаимная поддержка и доверие, всесторонне развиваются и наполняются новым содержанием. Несомненно, регулярные взаимные визиты на высшем уровне и наш активный политический диалог создают условия для еще более стремительного развития этих связей и укрепления нашего стратегического партнерства. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу с Вами в Давосе.

Убежден, что нашими совместными усилиями мы добьемся дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией, взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов, а также еще большего углубления нашего стратегического партнерства.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии — постоянного мира и процветания".