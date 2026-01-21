Выставка «Супергерои дикой природы» скоро в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 4 февраля в Центре Гейдара Алиева откроется выставка известных мастеров, создающих впечатляющие образцы паблик-арта — британских и австралийских скульпторов Джилли и Марка Шаттнер (Gillie and Marc Schattner).

Как сообщает Trend, Джилли и Марк, известные как самоотверженные защитники дикой природы, превратили искусство в важную платформу для охраны окружающей среды. Выставка в Баку под названием «Супергерои дикой природы» (The Superheroes of Wildlife) вновь привлечет внимание к трудностям, с которыми сталкивается дикая природа, представляя взгляд, полный мужества и надежды.

Представляемые на выставке живописные произведения, скульптуры малых и больших форм призывают нас задуматься об общей ответственности за сохранение природы. Таким образом, через искусство миру будет передан важный месседж: окружить любовью дикую природу и бороться за её сохранение.

Джилли и Марк Шаттнер познакомились в 1990 году на съемочной площадке в Гонконге. Джилли, работавшая тогда моделью, и Марк, креативный директор, поженились спустя семь дней после встречи. Газета The New York Times называет их «самыми успешными и продуктивными авторами паблик-арта в истории Нью-Йорка». Их монументальные скульптуры были продемонстрированы в более чем 250 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней и Шанхай.