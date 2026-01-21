Обсуждены расширение вакцинации и инновационных методов лечения между Минздравом Азербайджана и Pfizer (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены расширение вакцинации и инновационных методов лечения между Министерством здравоохранения Азербайджана и Pfizer.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Было отмечено, что обсуждения состоялись в Министерстве здравоохранения Азербайджана в ходе встречи с региональной делегацией международной фармацевтической компании Pfizer по Кавказкому, Центральноазиатскому региону и Монголии.



Во встрече приняли участие министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, а также специалисты соответствующих структурных подразделений Министерства здравоохранения.



В ходе встречи были обсуждены возможные направления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе профилактика пневмококковой инфекции, расширение охвата пневмококковой вакцинацией приоритетных групп населения, текущие эпидемиологические показатели и бремя заболеваний, а также вопросы повышения качества лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.



Теймур Мусаев подчеркнул, что профилактика инфекционных заболеваний и эффективное лечение социально значимых заболеваний являются одними из приоритетных направлений для национальных систем здравоохранения. Было отмечено, что пневмококковая инфекция занимает важное место среди предотвратимых заболеваний у детей и пожилых групп населения, а онкологические заболевания по-прежнему остаются одной из основных причин смертности в регионе. В этом контексте стороны отметили, что расширение доступа пациентов к современным и инновационным методам лечения имеет важное значение для улучшения качества их жизни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены возможности оценки перспектив дальнейшего сотрудничества.