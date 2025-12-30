ASCO об инциденте у побережья Стамбула в результате непогоды (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14. 06)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, из-за сильного ветра в районе Кючюкчекмедже у побережья Флорья Стамбула якорная цепь танкера «Кяльбаджар» зацепилась за винт находящегося рядом танкера «Алатепе», плавающего под турецким флагом.

Как сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), работы, предпринятые в связи с происшествием, успешно завершены.

Отмечено, что в ходе операции не потребовалось вмешательства внешних спасательных сил. Экипаж танкера «Кяльбаджар» запустил двигатель, вывел судно из мелководья и благополучно вышел в глубокие воды.

«Судно не получило повреждений, никаких утечек в морскую среду не зафиксировано.

В настоящее время танкер «Кяльбаджар» полностью готов к эксплуатации и ожидает указаний для следующего рейса», - добавили в ASCO.

