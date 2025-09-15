В Центре образования и интеграции Гардабани прошли тренинги для молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре образования и интеграции Гардабани в летние месяцы был проведен ряд образовательных тренингов с целью повышения знаний учащихся и молодежи, расширения их кругозора, а также поддержки их социальной активности.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что первый тренинг провела директор и тренер Центра Чичек Гусейнова на тему "Гендерное равенство и ранние браки". Молодежи подробно рассказали о негативных последствиях ранних браков.

Следующий тренинг провел тренер Центра интеграции азербайджанцев Грузии Анар Мустафаев на тему "Искусственный интеллект и его значение". Участники получили обширную информацию о сути искусственного интеллекта, его использовании в повседневной жизни, роли в образовании, а также участвовали в обсуждениях по теме.

На тренинге по теме "Более легкие способы изучения английского языка" участникам представили эффективные методы изучения иностранных языков, техники запоминания и важность ежедневной практики.

В конце тренингов участники поделились своими впечатлениями, обсудили, как будут применять полученные знания и навыки в будущем.

Инициативы, реализуемые в Центре образования и интеграции Гардабани, направлены не только на поддержку индивидуального развития молодежи, но и на содействие их успеху как в профессиональной, так и в личной жизни.

