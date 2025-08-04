ANAMA обнародовала еженедельные данные о разминировании на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях с 28 июля по 3 августа.

Как сообщили Trend в ANAMA, на прошлой неделе в ходе операций по разминированию в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах и в городе Ханкенди были обнаружены и обезврежены 48 противопехотных, 15 противотанковых мин и 309 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 1726,1 гектара.

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