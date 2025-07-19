Объявлена инвестиционная стоимость предприятия по производству табачных изделий в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Инвестиционная стоимость предприятия по производству табачных изделий, которое начало свою деятельность в Агдаме, составляет более 58 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязимов во время медиатура на открывшееся в Агдамском промышленном парке предприятие по производству табачных изделий.

"Отмечу, что вчера в рамках исторического визита главы государства в Карабахский экономический район мы стали свидетелями важных событий. В Агдамском промышленном парке начало работу предприятие по производству табачных изделий, благодаря чему общее число предприятий, действующих в промышленных зонах страны, достигло девяноста девяти.

Запуск нового предприятия даст толчок развитию ненефтяного сектора в Азербайджане, расширит географию экспорта страны, ускорит диверсификацию экономики, внесет важный вклад в повышение занятости населения, а главное, будет способствовать возрождению Карабаха".

Инвестиционная стоимость запущенного предприятия по производству табачных изделий составляет более 58 миллионов манатов. В настоящее время здесь работают 400 человек. На предприятии производится более 120 наименований табачных изделий более чем 20 брендов. На предприятии, где применяются передовые германские, итальянские и британские технологии, имеются 9 производственных линий,- сказал он.

Эльчин Кязимов подчеркнул, что годовая производственная мощность предприятия составляет 20 миллиардов сигарет.

"Выпускаемая продукция экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак.

Кроме того, отмечу, что Агдамский промышленный парк был создан указом главы государства от 28 мая 2021 года в целях восстановления освобожденных от оккупации территорий, развития промышленного потенциала. В Промпарке сформирована благоприятная бизнес-среда для развития предпринимательской деятельности. Результатом этого является то, что Агдамский промышленный парк является вторым по количеству резидентов промышленным парком в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. 30 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций более 270 миллионов манатов получили статус резидентов, а 4 предпринимателям был присвоен статус нерезидентов. Инвесторы уже вложили в Промпарк более 121 миллиона манатов, создано более 650 постоянных рабочих мест. С началом работы предприятия по производству табачных изделий дополнительно создано около 400 новых рабочих мест. Большинство занятых - жители Агдама и близлежащих районов. В настоящее время в Агдамском промышленном парке функционируют 10 предприятий, продолжается строительство 7, ведутся работы по проектированию 16 предприятий. Более 70 процентов территории Агдамского промышленного парка уже передано в пользование предпринимателям", - сказал Э.Кязимов.

По его слоам, на сегодняшний день предпринимателями, работающими в промышленном парке, реализовано продукции на сумму свыше 471 миллиона манатов, из которых 17,7 миллиона манатов пришлось на экспорт. Производимая продукция помимо внутреннего рынка экспортируется под брендом «Made in Azerbaijan» в такие страны, как Грузия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Казахстан и другие.

"В Агдамском промышленном парке резиденты обеспечиваются готовой инфраструктурой за счет государственных средств. С момента регистрации резиденты парка в течение десяти лет освобождаются от налога на имущество, земельного и подоходного налогов, а также от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок для производственных целей.

По состоянию на 1 июля текущего года резидентам было выдано 150 подтверждающих документов. На основании этих документов предприниматели сэкономили свыше 8,5 миллиона манатов при ввозе техники и технологического оборудования.

В настоящее время в стране действуют 13 промышленных зон. В этих зонах статус резидента предоставлен 159 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем свыше 8 миллиардов манатов, еще 13 предпринимателей получили статус нерезидента",- добавил он.

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