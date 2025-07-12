Более 85% территорий села Мехдили Джебраильского района Азербайджана очищены от мин

ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - В селе Мехдили Джебраильского района Азербайджана на сегодняшний день разминировано 58 379 квадратных метров или 85,21% территории, обнаружено 1077 мин.

Об этом региональному корреспонденту Trend сообщил руководитель 3-го отряда разминирования Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Гадир Намазалиев.

Он отметил, что обнаруженные на данной территории мины были обезврежены.

"922 из обнаруженных на данной территории мин являются противопехотными минами армянского производства, 155 - противотанковые мины российского производства", - отметил он.

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