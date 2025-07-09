В Азербайджане утверждена "Образцовая форма паспорта недвижимых памятников"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила паспортизации недвижимых памятников" и "Образцовая форма паспорта недвижимых памятников".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, данные Правила устанавливают правила паспортизации недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики.

Паспортизацию недвижимых памятников осуществляют министерство культуры, Государственное агентство по туризму на территориях подведомственных ему государственных заповедников, Администрация государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" на территориях Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", а также Администрация государственного заповедника "Шуша" в отношении недвижимых памятников, расположенных на территории города Шуша.

Паспорт недвижимого памятника - это единый документ, выдаваемый в соответствии с настоящими Правилами и содержащий сведения, указанные соответственно в "Образцовой форме паспорта недвижимого памятника".

Более подробно с постановлением можно ознакомиться по этой ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!