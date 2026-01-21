Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль (ФОТО)

Политика Материалы 21 января 2026 13:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

ДАВОС/Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Как сообщает Trend, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в нашу страну и его встречи с главой нашего государства.

Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах. Отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

Президенты Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.

