Связи между Милли Меджлисом и Конгрессом США будут расширены

БАКУ/ Trend/ - Связи между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США будут расширены.

По данным Trend, этот вопрос включен в План работы Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям на весеннюю сессию 2026 года.

Так, учитывая, что подписание исторических документов в Вашингтоне 8 августа 2025 года вывело азербайджано-американские отношения на новый этап, в ходе весенней сессии планируется проведение специальных мероприятий для поддержки расширения связей между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Конгрессом США.

В План работы комитета на весеннюю сессию 2026 года также включены следующие задачи:

- оказание содействия делегациям Милли Меджлиса в таких организациях, как Азиатская парламентская ассамблея, ПА ОБСЕ, ПАСЕ (с учетом приостановки деятельности делегации), ПА СНГ, ПА НАТО, ТюркПА, ПА ОИС, ПА ОЧЭС, Межпарламентский союз, ПА ГУАМ и ПА Евронест.

- подготовка рекомендаций по эффективному функционированию Комитета по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Европейским союзом.

- руководствуясь тезисом «Наша семья — это тюркский мир», расширять деятельность по укреплению связей с парламентами государств-членов Организации тюркских государств.

- дача рекомендаций по укреплению сотрудничества Милли Меджлиса с Парламентской сетью Движения неприсоединения и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества.