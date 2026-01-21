Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с Премьер-министром Чехии (ФОТО)

ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, машиностроительной, транспортной и других областях. Была затронута важность взаимных визитов на различных уровнях для углубления двусторонних отношений.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Чехии обменялись мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Андрей Бабиш пригласил Президента Ильхама Алиева совершить официальный визит в Чехию. Глава нашего государства, в свою очередь, пригласил Премьер-министра Чешской Республики посетить с официальным визитом нашу страну.

Оба приглашения были с удовлетворением приняты.